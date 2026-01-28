Скандалът за Лорер ехти! ДБ се опълчи на Асен Василев

Скандалът с отстраняването на Даниел Лорер и Явор Божанков от листите на ПП-ДБ трещи с пълна сила и вече цепи коалицията. Двамата непокорни депутати бяха не просто задраскани от списъците за следващия парламент, но и поставени като условие за коалицията с Демократична България. Хората на Асен Василев обявиха, че коалиция с ДБ за изборите ще има, ако изключени депутати от двете формации не попадат в листите. Лорер и Божанков бяха изключени от ПП защото не гласуваха под диктовката на Асен Василев.

Не можем автоматично да ги изключим от листите, заяви днес Божидар Божанов пред журналисти в НС. Той бе запитан готови ли са листите на ДБ за предстоящите избори. "Решението на Нашия национален съвет е да се явим в коалиция. Разговори за листите не са започнали. По отношение на Лорер и Божанков смятаме, че хора, които са заемали ясни позиции, макар те да противоречат на позицията на мнозинството, а тогава тя съвпадаше с нашата, не можем автоматично да ги изключим от листите", обясни Божанов. Така той открито и категорично се противопостави на Асен Василев. Източници от ПП-ДБ твърдят, че напрежението в коалицията е огромно и тя тепърва ще се тресе от вътрешни скандали.

