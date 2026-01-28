Политика

Скандалът за Лорер ехти! ДБ се опълчи на Асен Василев

Божидар Божанов се опълчи на партньорите си

Скандалът за Лорер ехти! ДБ се опълчи на Асен Василев
28 яну 26 | 15:42
1678
Мира Иванова

Скандалът с отстраняването на Даниел Лорер и Явор Божанков от листите на ПП-ДБ трещи с пълна сила и вече цепи коалицията. Двамата непокорни депутати бяха не просто задраскани от списъците за следващия парламент, но и поставени като условие за коалицията с Демократична България. Хората на Асен Василев обявиха, че коалиция с ДБ за изборите ще има, ако изключени депутати от двете формации не попадат в листите. Лорер и Божанков бяха изключени от ПП защото не гласуваха под диктовката на Асен Василев.

Не можем автоматично да ги изключим от листите, заяви днес Божидар Божанов пред журналисти в НС. Той бе запитан готови ли са листите на ДБ за предстоящите избори. "Решението на Нашия национален съвет е да се явим в коалиция. Разговори за листите не са започнали. По отношение на Лорер и Божанков смятаме, че хора, които са заемали ясни позиции, макар те да противоречат на позицията на мнозинството, а тогава тя съвпадаше с нашата, не можем автоматично да ги изключим от листите", обясни Божанов. Така той открито и категорично се противопостави на Асен Василев. Източници от ПП-ДБ твърдят, че напрежението в коалицията е огромно и тя тепърва ще се тресе от вътрешни скандали.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Мира Иванова

Още по тема ПП-ДБ
Още от Политика
Коментирай
1 Коментара
Виско
преди 0 секунди

Как увeличиx размера на пeниca си с 5 см за месяц?! Оказва се, че е лесно и безoпacно, пpочeтeте сами:---- https://lnk.ink/taina

Откажи