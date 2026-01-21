Контрера от ВМРО: Дойде време държавата да бъде върната на хората!

Администрацията и държавните институции трябва да претърпят пълен катарзис и в центъра на всичко да бъде поставен българинът! С такова послание излиза в профила си във Фейсбук зам.-председателят на ВМРО Карлос Контрера. Коментарът му идва ден, след като Румен Радев подаде оставка пред Конституционния съд и даде заявка, че влиза в битката за изпълнителната власт.

Крайно време е да започне разговорът кой какво смята да прави и как, защото държавата не върви на добре въпреки усилената медийна пропаганда, която се лее от телевизиите. Системата от институции на държавата просто не функционира. Или поне не в полза на хората и обществото, което дава тягостното усещане за безпътица и крах, категоричен е Контрера.

Затова той припомня приоритети, които вчера ВМРО постави като основата за обществен диалог и трайно излизане от политическата и конституционна криза в страната.

Реална децентрализация на общините - управленска и финансова. Не може България да продължава да се управлява като феодално владение, където четири-пет човека и два-три икономически кръга около тях владеят цялата държава.

Разхищението, пилеенето на бюджетни средства и непрекъснатото вземане на нови и нови дългове за попълване на бюджета трябва да бъдат спрени;

Нужно е радикално намаляване на държавната администрация и разходите за издръжка на администрацията, пълна ревизия и смяна на модела в здравеопазването, за да се спрат кражбите;

Нужна е незабавна пълна ревизия и отмяна на всички конституционни недомислици, които ППДБ, ГЕРБ и ДПС вкараха в Конституцията. Да „бронираме“;

Конституцията срещу възможността партии, партийки, парламентарни конюнктурни мнозинства да я променят според собствените си икономически и тясно партийни интереси, събирайки 160 гласа в Парламента.

Това са все въпроси, които трябва да бъдат решени. Очевидно е, че сегашната система ражда чудовища. Централизацията води до изкривявания, а натрупването на изкривяване създава управленски дефекти. Когато те се повтарят с нова опаковка, но отвътре идентични - резултатът е разпад на институциите, категоричен е още зам.-председателят на ВМРО.

Прилагаме и пълния текст на позицията на Карлос Контрера:

Край на бабуването, врачуването и гадаенето какво ще направи Румен Радев, ще прави ли проект и т.н. Вече имаме заявка на Радев, че ще участва в битката за парламентарна и изпълнителна власт. С това дилемите на една камара анализатори, говорещи глави, партийни апаратчици вече е решена.

Крайно време е да започне разговорът кой какво смята да прави и как, защото държавата не върви на добре въпреки усилената медийна пропаганда, която се лее от телевизиите. Системата от институции на държавата просто не функционира. Или поне не в полза на хората и обществото, което дава тягостното усещане за безпътица и крах.

Затова ВМРО - Българско национално движение поставя отново темата за демонтажа на тази свръх централизирана система на управление, в която държавата де факто е министерска република, а не парламентарна. Ето поне две предложения на ВМРО, за които ще търсим широка подкрепа в следващите месеци:

Реална децентрализация на общините - управленска и финансова. Не може България да продължава да се управлява като феодално владение, където четири-пет човека и два-три икономически кръга около тях владеят цялата държава.

Разхищението, пилеенето на бюджетни средства и непрекъснатото вземане на нови и нови дългове за попълване на бюджета трябва да бъдат спрени;

Нужно е радикално намаляване на държавната администрация и разходите за издръжка на администрацията, пълна ревизия и смяна на модела в здравеопазването, за да се спрат кражбите;

Нужна е незабавна пълна ревизия и отмяна на всички конституционни недомислици, които ППДБ, ГЕРБ и ДПС вкараха в Конституцията. Да „бронираме“;

Конституцията срещу възможността партии, партийки, парламентарни конюнктурни мнозинства да я променят според собствените си икономически и тясно партийни интереси, събирайки 160 гласа в Парламента.

Това са все въпроси, които трябва да бъдат решени. Очевидно е, че сегашната система ражда чудовища. Централизацията води до изкривявания, а натрупването на изкривяване създава управленски дефекти. Когато те се повтарят с нова опаковка, но отвътре идентични - резултатът е разпад на институциите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com