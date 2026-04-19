Радостин Василев: Младите хора могат да направят разликата днес

Радостин Василев гласува на предсрочните парламентарни избори в Детска градина 175 "Слънчеви лъчи" в София. С него бяха и двете му деца. Той упражни правото си на глас с машина.

Младите хора могат да направят разликата днес. Това заяви Василев, след като упражни правото си на глас. Той посочи, че в неговата избирателна секция е имало много млади гласоподаватели.

Гласувах с увереността, че справедлива България е пред нас и само по този начин можем да я постигнем – с много голям процент на гласуване, посочи още Василев. Той каза, че се надява на висока избирателна активност.

Призовавам всички граждани да гласуват, защото по този начин ще държат отговорни после техните избраници, добави той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com