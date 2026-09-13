България готви нов модел за големите инвестиции и инфраструктурата
Правителството и ЕБВР обсъждат как частният капитал да влезе по-силно в индустриални зони, транспорт и енергетика
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Правителството и ЕБВР обсъждат как частният капитал да влезе по-силно в индустриални зони, транспорт и енергетика
Премиерът Радев лично представи проекта за нов високотехнологичен център
Дават за стопанисване туристически атракции Концесиите, които ще са за срок от над 50 г., ще минават за одобрение през парламента. Това е записано в...
Да удължат срока на публично-частното партньорство до 99 г., предлага Иван Данов
Велико Търново. Нови условия за отдаването на Летище Горна Оряховица ще бъдат представени пред министър Данаил Папазов след обсъждане на стратегия за...
Благоевград. Общинари от Симитли и италианската община Монфалконе обсъдиха добрите практики на публично-частното партньорство. Делегация от чуждата о...
Арабски спортисти ще отмарят в България