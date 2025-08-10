Първи снимки от пожара до летището

Огромен пожар избухна в близост до летище „Васил Левски” в столичния квартал „Христо Ботев“. На няколко пъти екипи на пожарната пристигаха и гасиха огъня, но при последното пламване той достигна до някои от крайните постройки в квартала, като две от тях изгоряха напълно, предаде Нова телевизия.
ВИЖ ОЩЕ: Кошмар в София. Хвърчат линейки и пожарни
Снимка: Иван Кънчев, NOVA
Въпреки гъстия дим, издигащ се над района, нямаше данни за опасност за работата на летището.
Снимка: Иван Кънчев, NOVA
Мястото е известно с честите инциденти от подобен характер.
Снимка: Иван Кънчев, NOVA
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com