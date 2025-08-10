Общество

Първи снимки от пожара до летището

Мястото е известно с честите инциденти от подобен характер

Първи снимки от пожара до летището | StandartNews.com

Източник: Иван Кънчев, NOVA

10 авг 25 | 18:28
1660
Мира Иванова

Огромен пожар избухна в близост до летище „Васил Левски” в столичния квартал „Христо Ботев“. На няколко пъти екипи на пожарната пристигаха и гасиха огъня, но при последното пламване той достигна до някои от крайните постройки в квартала, като две от тях изгоряха напълно, предаде Нова телевизия.

ВИЖ ОЩЕ: Кошмар в София. Хвърчат линейки и пожарни

Снимка: Иван Кънчев, NOVA

Въпреки гъстия дим, издигащ се над района, нямаше данни за опасност за работата на летището. 

Снимка: Иван Кънчев, NOVA

Мястото е известно с честите инциденти от подобен характер.

Снимка: Иван Кънчев, NOVA

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Мира Иванова

Още по тема пожари

Още от Общество
Коментирай