Първи снимки от пожара до летището

Огромен пожар избухна в близост до летище „Васил Левски” в столичния квартал „Христо Ботев“. На няколко пъти екипи на пожарната пристигаха и гасиха огъня, но при последното пламване той достигна до някои от крайните постройки в квартала, като две от тях изгоряха напълно, предаде Нова телевизия.

Въпреки гъстия дим, издигащ се над района, нямаше данни за опасност за работата на летището.

Мястото е известно с честите инциденти от подобен характер.

