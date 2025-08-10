Кошмар в София. Хвърчат линейки и пожарни

Огнен ад и в София. В столичния квартал "Христо Ботев", в близост до летище "Васил Левски", горят няколко пожара

Това съобщи агенция БЛИЦ, позовавайки се на сигнал от свой читател в района.

По думите му е пълно с полиция и пожарни автомобили.

"Аз видях, че горят къща и кола, но и от други места в района се издига гъст черен дим", коментира още човекът.

Той е чул да се коментира, че има опасност за хора в района.

Очаквайте подробности!

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com