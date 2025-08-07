Трети ден се борят с огнената стихия край магистрала Марица

Продължава борбата с пожара в Харманлийско, който вчера навлезе и в община Любимец.

Остава в сила обявеното частично бедствено положение в село Йерусалимово, към което се насочиха пламъците. Няма опасност обаче за хората там, предаде БНР.

Вчера огънят прехвърли река Марица, но беше локализиран на десния й бряг в посока село Бисер.

Пожарът пламна в понеделник в землищата на селата Доситеево и Коларово и засегна 30 хиляди декара гори, сухи треви и храсти.

Заради задимяване автомагистрала "Марица" в участъка от пътен възел "Тополовград" до пътен възел "Любимец" беше затворена в продължение за близо 8 часа.

Все още тлее и огнището в Пирин планина, където в гасенето по въздух участва и хеликоптер "Кугър".

В ход е и разследване за големия пожар край Карнобат, който унищожи крепостта Маркели. Работи се по версията за умишлен палеж.

