Трети ден се борят с огнената стихия край магистрала Марица

Продължава борбата с пожара в Харманлийско, който вчера навлезе и в община Любимец.
Остава в сила обявеното частично бедствено положение в село Йерусалимово, към което се насочиха пламъците. Няма опасност обаче за хората там, предаде БНР.
Вчера огънят прехвърли река Марица, но беше локализиран на десния й бряг в посока село Бисер.
Пожарът пламна в понеделник в землищата на селата Доситеево и Коларово и засегна 30 хиляди декара гори, сухи треви и храсти.
Заради задимяване автомагистрала "Марица" в участъка от пътен възел "Тополовград" до пътен възел "Любимец" беше затворена в продължение за близо 8 часа.
Все още тлее и огнището в Пирин планина, където в гасенето по въздух участва и хеликоптер "Кугър".
В ход е и разследване за големия пожар край Карнобат, който унищожи крепостта Маркели. Работи се по версията за умишлен палеж.
