Опашки от тирове на Капитан Андреево още от сутринта

Трафикът е интензивен на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) на границата с Турция „Капитан Андреево“ на изход от товарни автомобили, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“. Натоварването се дължи на засилен поток от тежкотоварни превозни средства, което традиционно води до образуване на опашки в ранните часове на деня.

Шофьорите трябва да се подготвят за забавяния и да предвидят допълнително време за преминаване през пункта. Властите следят ситуацията и при необходимост са готови да предприемат мерки за облекчаване на трафика.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“. През граничните преходи „Илинден“, „Кулата“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния. Възстановено е движението през Дунав мост при Русе след ремонтни дейности на пътната настилка и преминаването временно се извършва поетапно в една лента.

Трафикът е нормален на всички гранични пунктове на границите с Република Северна Македония и Република Сърбия.

