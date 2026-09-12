Километрични опашки към Турция. Трафикът излиза извън контрол
Интензивен поток от камиони блокира Капитан Андреево и Лесово още от ранни часове
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Интензивен поток от камиони блокира Капитан Андреево и Лесово още от ранни часове
Тежкотоварните камиони блокират „Капитан Андреево“ и „Лесово“, натискът расте
Опашки от тирове на „Капитан Андреево“ и „Лесово“, останалите граници засега без напрежение
Останалите граници са без сериозни затруднения, но има временни ограничения при Русе
Интензивно движение към Турция, останалите пунктове спокойни
Елхово. 125 сирийски граждани са задържани при опит да преминат нелегално турско-българската граница през денонощието, съобщиха от пресцентъра на МВР....