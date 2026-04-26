Километрични опашки към Турция, трафикът излиза извън контрол

Трафикът на граничните пунктове „Капитан Андреево“ и „Лесово“ на границата с Турция е изключително интензивен на изход за товарни автомобили, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“. Данните от тази сутрин показват сериозно натоварване по основния търговски коридор.

Очаква се през деня потокът да остане висок заради активния транзит. Шофьори съобщават за забавяния и образуване на опашки още в ранните часове.

Причината за натоварването е засиленият износ и транзитният трафик през страната, като традиционно в края на седмицата се отчита по-голям поток от тежкотоварни автомобили. Граничните власти работят на пълен капацитет, но проверките водят до натрупване на колони.

Движението на останалите гранични преходи с Румъния и Гърция е нормално. При пункта Русе - Гюргево се извършват ремонтни дейности в българския участък на моста, което налага регулиране на трафика и води до периодични забавяния.

През граничните пунктове „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ движението е отворено за всички видове превозни средства.

Нормален остава трафикът и на граничните пунктове с Република Северна Македония и с Сърбия, където към момента не се наблюдават сериозни затруднения.

