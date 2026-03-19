Интензивен трафик на ключов граничен пункт към Турция

Трафикът тази сутрин е интензивен на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Капитан Андреево“ на изход за товарни автомобили, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР на сайта на ведомството. Натоварването е типично за ранните часове на деня, когато се струпват тежкотоварни превозни средства, насочени към Турция и Близкия изток. Очаква се интензивността да се запази и през следващите часове.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Възстановено е движението през Дунав мост при Русе след ремонтните дейности на пътната настилка. Временно преминаването ще се извършва поетапно в една лента. Това може да доведе до краткотрайни забавяния, особено в пиковите часове на деня.

Трафикът е нормален и на граничните преходи с Гърция. През преходите „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили. Към момента не се съобщава за сериозни затруднения или образуване на опашки.

Трафикът е нормален на всички гранични пунктове на границата с Република Северна Македония и Република Сърбия. Движението се осъществява без ограничения, като преминаването през контролно-пропускателните пунктове е без забавяния. Граничните власти продължават да следят обстановката и са в готовност за реакция при евентуално увеличение на трафика.

