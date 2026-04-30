Километрични опашки към Турция. Трафикът излиза извън контрол

Изключително интензивен е трафикът тази сутрин на граничните контролно-пропускателни пунктове „Капитан Андреево“ и „Лесово“ на границата с Турция на изход за товарни автомобили, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“ на МВР.

Потокът от тежкотоварни камиони се е засилил още през нощта, като на места се образуват колони, които забавят преминаването. Очаква се натоварването да се задържи през целия ден заради засилените превози и търговския обмен.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. На граничен преход Русе-Гюргево се извършват ремонтни дейности в българския участък от мостовото съоръжение. Движението се регулира, като на моменти се въвеждат временни ограничения, които могат да доведат до кратки забавяния.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили. Няма данни за сериозни затруднения, но трафикът постепенно се увеличава с наближаването на активния сезон.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове на границите с Република Северна Македония и със Сърбия. Очакванията са спокойната обстановка там да се запази, като не се предвиждат съществени затруднения в движението през деня.

