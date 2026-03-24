Тежък трафик към Турция блокира ключови гранични пунктове

Интензивен е трафикът тази сутрин на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) „Капитан Андреево“ и „Лесово“ на границата с Турция на изход за товарни автомобили. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция. Натоварването се дължи на засилен поток от тирове към Турция, като се очакват временни забавяния. Властите призовават превозвачите да планират маршрутите си предварително.

По информация от граничните власти, засиленото движение е типично за началото на седмицата, когато се активизира международният товарен транспорт. На място са предприети мерки за ускоряване на обработката на документите, но натискът върху инфраструктурата остава висок. Не се изключва образуване на колони в пиковите часове, особено в района на „Капитан Андреево“.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния. Възстановено е движението през Дунав мост при Русе след ремонтни дейности на пътната настилка. Временно преминаването се извършва поетапно в една лента.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона, а през „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични пунктове на границите с Република Северна Македония и със Сърбия.

