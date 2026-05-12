Мълния изпепели къща в наш град

Къща изгоря почти до основи в община Мъглиж след разразилата се вчера силна гръмотевична буря в региона. Огънят е лумнал вследствие на паднала мълния, като нанесените материални щети по имота са сериозни, предаде кореспондентът на БГНЕС от региона.

От местната управа са реагирали веднага след инцидента, за да окажат първоначална логистична подкрепа на пострадалите. Това стана ясно от думите на заместник-кмета на общината Илиян Илиев.

„Общината незабавно предостави контейнер за строителни отпадъци и работна ръка, с която вече започнаха разчистващите дейности по изгорялата къща“, заяви Илиев.

Той обаче беше категоричен, че директна финансова помощ от местната хазна на този етап е невъзможна заради законови и финансови ограничения.

„Общинската администрация не разполага с такъв бюджет и няма бюджетна рамка за подобни ситуации. За съжаление, никога през годините не е имало и социален фонд, през който да се подпомагат граждани, претърпели такива тежки злополуки. Община Мъглиж към момента няма как да участва финансово във възстановяването на сградата“, обясни още заместник-кметът.

Въпреки липсата на средства за обезщетение, предоставените от общината работници остават на терен, за да помогнат максимално бързо с премахването на опасните отломки от изгорелия дом.

