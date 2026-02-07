Наглеци. От 800 лв. поискаха 800 евро

Тази седмица е първата, в която се разплащаме само в евро. Каква е равносметката от борбата със спекулата и продължават ли проверките и след януари? По тези въпроси говори Христо Марков - изпълнителен директор на Национална агенция за приходите.



"Откакто сме започнали проверките досега са извършени 6882 проверки – това е от 1 декември миналата година, тогава са направени 700 проверки. Вече са издадени 78 наказателни постановления за сумата в размер на 215 хиляди евро“, каза той.



Това са глоби за необосновано повишаване на цените.



"Масовите проверки са по хранителните магазини, но там където най-много се установява необосновано повишаване на цените, са услугите. Вчера ми казаха за такъв случай във Варна – от 800 лева услугата става 800 евро. Най-много нарушения са в пунктовете за годишни технически прегледи за автомобили – там имаше пак фрапиращи случаи и ще предприемем по-сериозни действия там. Там имаше случаи на 600% увеличение в провинцията, не в София“, обясни още Марков пред bTV.



По думите му данните на НСИ за увеличение на цените на услугите съвпадат и с тези на НАП, което говори за "работа в правилна посока“.



Проверктие ще продължат до 8 август тази година. А в следващите празнични дни фокусът ще бъде върху цветята и цветарските магазини.



"Там където забелязваме повишаване на цените като сектор, там ще се насочим“, обясни изпълнителният директор на НАП.