Площад „Ротонда“ на Централна гара с нова културна визия
Район „Сердика“ представи концепция за превръщането му в хъб за изкуство, общност и туризъм
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Район „Сердика“ представи концепция за превръщането му в хъб за изкуство, общност и туризъм
Новият „Social room” е поредната успешно реализирана активност в рамките на партньорството
Какво предприе той
София. Тоталният артист Иво Димчев откри за софийската публика своето ново арт пространство, наречено MOZEI, с изложба на свои визуални творби. В Бъ...
София. Столична община се кани да даде за безвъзмездно ползване за 10 г. част от павилионите на площада и подлеза пред Централна жп гара за създаване...