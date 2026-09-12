Площад „Ротонда“ на Централна гара с нова културна визия
Район „Сердика“ представи концепция за превръщането му в хъб за изкуство, общност и туризъм
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Район „Сердика“ представи концепция за превръщането му в хъб за изкуство, общност и туризъм
Морският град разработва специална концепция
С оригинална стратегия МЕТРО България затвърждава лидерската си позиция в търговията на едро в страната
Ето какво съдържа концепцията на кандидата за главен прокурор
В своето предложение той залага ясни приоритети за развитие на институцията и механизми за тяхното проактивно реализиране
Идеята изглежда привлекателна и може да бъде осъществена в бъдеще
Дава на премиера концепцията си
Стела Балтова рестартира концепцията, помага на малките и средни фирми в сектора
Нужна е цялостна държавна политика спрямо маргиналните групи, за да не се повтарят Галиче, Сотиря и Русе, обявиха воеводите
Не минава месец без нагло, показно убийство или друго престъпление, каза Искрен Веселинов
Главният прокурор бе изслушан от парламентарна комисия, заедно с другият претендент за шеф на КПКОНПИ -Симеон Найденов
Главният прокурор извежда насоки за развитието на антикорупционната комисия
Съкращаване на администрацията и увеличаване на щата за дирекциите, които реално се борят с корупцията, предлага главният прокурор
Коленичи се по два повода - когато горещо се молим на Господ и когато отдаваме почит, каза главният прокурор
Ще създадем и мултифункционални екипи за разследването й
Борбата срещу бандитския преход, корупцията и битовата престъпност са акцентите в концепцията му
Това заяви бившият служебен премиер проф. Георги Близнашки за кандидата за нов гл. прокурор
Кандидатът за гл. прокурор ще надгражда над вече постигнатото
Преди месец вицепремиерът внесе концепцията за приемане от правителството
Новата икономика трябва да стъпи на иновации и технологии, дигитализация, човешки капитал с повишена квалификация, казва вицепремиерът Томислав Дончев