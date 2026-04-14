Слави обяви голямо решение. Нов проект

Лидерът на "Има такъв народ" обяви във Фейсбук, че започва нов проект. Той отново е свързан с намирането на таланти в България, но целта този път е по-различна.

Ето какво съобщи той:

"Здравейте! Попаднах в YouTube на един певец, който истински ме впечатли като глас, като стил и си казах: „Ей, колко талант има по света“. Помислих, че певецът е американец, реших да се разтърся и да видя кой е и какъв е и всъщност се оказа, че е създаден от изкуствен интелект. Първо се разочаровах, но после си казах: „Да бе, обаче аз съм свидетел и участник в доказателството, че в България има много истински таланти. Истински, създадени от майка си и баща си, а не от изкуствен интелект.“

И някак от само себе си взех решение. Искам да открия три безумно талантливи деца. Едното да е певец или музикант, другото - танцьор, третото - художник. Момчета или момичета. Между 12- и 14-годишни. Лично ще изпратя децата, които открия, да учат в най-, ама най-престижните училища по изкуствата в света. Без значение - Европа, Америка, Австралия или който и да е континент.

Най-престижните училища по света, за да могат българските деца да покажат на целия свят какво могат. Стипендиите и издръжката на тези деца ще бъдат изцяло за моя сметка - подарък от мен. Защото това няма да е подарък към тях, а подарък за моето самочувствие, подарък за самочувствието на всеки един българин и за публиката по света.

За целта изпратете съобщение на моята страница (бутон „Съобщения“) с имейл адрес за контакт, името на детето и областта, в която ще се състезава, до 25.04.2026 г. В отговор на вашия имейл ще получите подробности за кандидатстването, както и адрес за изпращане на видеоматериали и лично мотивационно видео на детето.

Подбраните деца ще се явят на живо пред авторитетно жури."

