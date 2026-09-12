Ключът се счупи точно в ключалката? Ето как да го измъкнете
Нагрят лепило стик понякога помага, но само ако достатъчно голяма част от метала стърчи навън
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Нагрят лепило стик понякога помага, но само ако достатъчно голяма част от метала стърчи навън
Трябва да изградите българска църква в нашите земи, каза той
Може да ги носите като бижу, или да си сложите на бюрото в офиса
Не една, а две мюсюлмански фамилии отговарят за най-святото за християнския свят място
Сигналът е бил подаден снощи
Говори Димитър Ганев
Два пъти на ден има специални церемонии по отваряне и затваряне на дверите
Образованието е ключово
Четири прости идеи
Делегация, водена от главния мюфтия, бе на аудиенция при Светия отец
Френският президент е на тридневното си държавно посещение в Китай
И коя фигура посочи социологът
Джипът не е засечен от нито една трафична камера по главния път Бургас-Созопол
Селенът е ключов фактор в тези процеси
Зависи от избирателната активност на втория тур
Дългия с паметен пост за Георги Черкелов. Защо?
Стартовата цена бе 5500 евро
Премиерът Бойко Борисов и регионалният министър Лиляна Павлова откриха реновирана кооперация до Военната академия. Както "Стандарт" писа по-рано, сгра...
От компанията Aston Martin обичат да изпипват нещата и да са оригинални. Всеки от автомобилите на марката се прави на ръка, което означава, че в свет...
Другоселец, който пийнал и се качил зад волана на колата си, помете възрастна жена в петричкото село Ключ. Пътният инцидент е станал в неделя към 18:2...