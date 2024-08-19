Пет дни под ключ! Жертвата е млада жена

Снощи в град Велико Търново беше арестуван 36-годишен мъж от града, държал около пет дни под ключ млада жена в дома си, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигнал за случая е получен в Районното управление във Велико Търново около 20:30 ч. вчера.

На място бил изпратен полицейски екип, който извел жената от жилището. Тя е 21-годишна и е от Килифарево

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство. Работата по случая продължава.

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