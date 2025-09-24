ТВ звездата Кофе Бабоне помага на хората по интересен начин

Кофе Бабоне е роден в Гана. През 1989 г. каца в България и първоначално работи като търговец на дрехи и обувки. През 2000 година среща Влади-Въргала, който го приветства в своето шоу „Шаш“, което е много популярно по онова време в българския ефир. През годините участва в редица телевизионни продукции, стартира и своя музикална кариера.

Последният му проект обаче е доста различен и е свързан с производство на продукти от какао - чай и козметика. Част от суровините отглежда сам тук, в България, а друга идва от плантацията на семейството му в Гана.

Бабоне се включи в поредното издание на фермерския пазар на Lidl за тази година, за да представи своите продукти и да покаже предимствата на какаото за здравето и кожата.

Г-н Бабоне, как се насочихте към бизнеса с какао?

Роден съм в Гана, под какаово дърво. Моите африкански корени са дълбоки и за мен е важно да вплета части от тях в моята работа. Семейството ми отглежда какао и в момента има огромна плантация. Целият ми живот е свързан с това растение, то е част от семейната ми история.

Преди десетина години посях първите си дървета в България, тогава синът ми беше съвсем малък - на 3 години, и ми помагаше. Започнах с около 400, но тук отглеждането на това растение е по-различно, затова сега имам близо 100.

В България използваме най-често какаото в сладкарството. Вие обаче предлагате чай и козметика - разкажете ни повече за ползите за здравето и кожата.

Какаовите зърна са изключително полезни за човешкия организъм. Майка ми от дете ми даваше да ям от тях. Приложени в козметиката, те дават много добри резултати - омекотяват, изглаждат и подмладяват кожата.

Какаовото масло, което предлагам например, е натурален продукт, който има хидратиращо и подхранващо действие. Богато е на витамин Е, което подобрява еластичността на кожата и има противостареещ ефект. Кремовете за лице с какао спомагат за възстановяването на клетъчните мембрани, изглаждат кожата и я поддържат хидратирана.

Чаят от своя страна има антиоксидантно действие, освежава и тонизира.

Как разбахте за фермерските пазари на Lidl? Защо решихте да се включите?

Отдавна искам да работя с Lidl, защото предлага редица възможности на производителите. Свързах се, за да разбера повече за начините за съвместна работа, и разбрах, че този формат е най-подходящ за мен като производител.

Какви продукти представихте по време на фермерския пазар?

Представих чай от какаови листа и козметика, които произвеждам. Държа да отбележа, че аз съм единственият човек в България, който има собствен патент за чай от какао. Също така произвеждам и козметика от какао, която носи редица ползи за кожата.

Суровините за чая идват от собствените ми растения, които отглеждам тук, в България. Те са специален сорт, тъй като не всички видове какао са подходящи за направата на чай. За козметичните продукти използвам какао от плантацията на моето семейство в Гана.

Какво бихте казали на други малки производители, които все още не са участвали във фермерските пазари на Lidl?

Бих ги посъветвал да участват, защото така ще срещнат нови клиенти и ще установят контакт непосредствено. Аз имах възможност не само да представя продукцията си, но и да донеса истинско какаово дърво, да разкажа повече за своята дейност. Организирах и дегустация - това се случи именно благодарение на този формат.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com