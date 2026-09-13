Разкрити са тайните на кралските барбекюта: Какви ги вършеха семейство Уиндзор в Балморал?
Бившият кралски готвач разказва как принц Филип поемал скарата, принцеса Ан се включвала в кухнята, а принц Едуард си поръчвал палачинки
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Бившият кралски готвач разказва как принц Филип поемал скарата, принцеса Ан се включвала в кухнята, а принц Едуард си поръчвал палачинки
Най-малкият внук на кралица Елизабет II изненада всички с необичайна лятна работа
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Принц Едуард е шеф на турнира "Уимбълдън" и 33-ти поред за наследяване на трона
София. Президентът Росен Плевнелиев прие днес в резиденция "Лозенец" в столицата Техни Кралски Височества принц Едуард, граф на Уесекс, и съпругата му...
Принц Едуард и съпругата му Софи ще са специални гости на прощъпалника на българче със синдром на Даун. Лекари отсекли за малкия Сашко, че "от това чо...
София. Прощъпулник на дете със синдром на Даун, за когото лекари са казвали, че „от това човек няма да стане и никога няма да проходи" е част от визит...