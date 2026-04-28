Гала призна! Остава ли в "На кафе"

Гала отвърна на слуховете за предполагаеми рокади в "На кафе".

"Всяка година го чувам! Наближи ли нов телевизионен сезон, във въображението на някои аз вечно изпадам зад борда", призна Гала и добави: "Толкова много им се иска! После им се налага да ме преглътнат."

Слуховете за промени в "На кафе" отново се засилиха напоследък. Говори се за нова концепция, обсъждат се рокади в екипа и се търси различен ритъм и динамика. Затова и често се дебатира дали Гала ще продължи да бъде в добре познатата роля.

Сред най-често спряганите варианти за евентуалната й смяна е Венета Райкова, която си тръгна със скандал от конкурентната bTV. Засега обаче няма официална позиция от страна на медията.

