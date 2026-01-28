Изкуственият интелект надхитря бурите: съобщава за порои 4 часа по-рано

Екип от учени в Хонконг разработи иновативна система за прогнозиране на времето с изкуствен интелект, която може да предупреждава за гръмотевични бури и проливни валежи до четири часа предварително. Разработката идва в момент, когато екстремните метеорологични явления стават все по-чести заради климатичните промени.

Новата технология е дело на изследователи от Хонконгския университет за наука и технологии и има за цел да подпомогне правителствата и службите за спешна помощ да реагират по-бързо и по-адекватно при опасно време.

„Надяваме се чрез комбинация от изкуствен интелект и сателитни данни да подобрим значително прогнозите за екстремни метеорологични условия, за да бъдем по-добре подготвени“, обясни ръководителят на проекта Су Хуей.

Системата е създадена в сътрудничество с китайските метеорологични власти и е насочена основно към ранното прогнозиране на проливни дъждове. Моделът обновява прогнозите си на всеки 15 минути, като според учените е повишил точността на предупрежденията с над 15 процента.

