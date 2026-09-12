Срещу вируси и вампири! Яжте чесън
Зеленчукът е естествен антибиотик, който пази вирусите далеч
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Зеленчукът е естествен антибиотик, който пази вирусите далеч
Да я сменим ли с четка
Стана ясно кк планетата ни ще се превърне отново в царство на микроби
Микроби водят до нежелани здравословни проблеми
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Мръсните кърпи са едни от най-големите преносители на микроби у дома, твърдят учени от Университета в Аризона. Две са основните причини за това: първ...
Променящи климата микроби мoже би са причинили най-голямото масово измиране в историята преди 252 млн. години. Този нов сценарий, който се основава н...