Селекция от 5G смартфони от Vivacom с ексклузивна оферта онлайн през октомври

Vivacom предлага специална кампания с 5G смартфони за само 0.50 € | 0,98 лв. в брой. Промоцията е валидна само в онлайн магазина на телекома до 31 октомври и включва селекция от устройства с модерен дизайн, висока производителност и атрактивни планове от семейството Unlimited.

Първото предложение е ZTE Blade A76 5G – практичен избор за потребители, които търсят надеждност и стабилна свързаност. Смартфонът разполага с 6,75-инчов дисплей, 128 GB вградена памет и батерия с капацитет 5000 mAh, осигуряваща надеждна работа през целия ден. Моделът може да бъде закупен с 24-месечен договор за плановете Unlimited 20, Unlimited 200 и Unlimited MAX.

В офертата влиза и новият смартфон на телекома - Vivacom 5G Pro Смартфон, създаден в партньорство с водещи производители и проектиран така, че да отговори на нуждите на потребителите. Устройството впечатлява с 6,6-инчов IPS дисплей, 256 GB памет, 8-ядрен процесор и 5000 mAh батерия. Предлага се в комбинация с 24-месечен договор за план Unlimited 200 и Unlimited MAX.

Другото устройство на фокус е Honor 400 Lite 5G. С 256 GB памет и усъвършенствана камерна система, той съчетава баланс между стил, функционалност и пространство за всичко важно. Смартфонът разполага с 6.7-инчов AMOLED дисплей с честота на опресняване 120Hz и FHD+ резолюция, което осигурява ярки цветове и плавно визуално изживяване. Смартфонът се предлага с 24-месечен договор за план Unlimited MAX и включен протектор.

Повече информация за офертата и устройствата може да откриете на www.vivacom.bg.

