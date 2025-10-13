Samsung Galaxy A26 и Samsung Galaxy A36 с до 60% отстъпка във Vivacom

Vivacom стартира специална есенна оферта за два от най-популярните модели смартфони на Samsung – Galaxy A26 5G и Galaxy A36 5G. И двата модела се предлагат с до 60% отстъпка при сключване на 24-месечен договор за тарифен план Unlimited MAX. Промоцията е валидна както в търговската мрежа на Vivacom, така и онлайн на vivacom.bg до 31 октомври 2025 г. или до изчерпване на количествата.

Samsung Galaxy A26 5G е практичен избор за потребители, които търсят баланс между достъпна цена и надеждна производителност. Моделът предлага ярък 6,7-инчов Super AMOLED дисплей, 5G свързаност за бързо сърфиране и батерия с голям капацитет от 5000 mAh, която позволява целодневна работа. С основна камера 50MP, той позволява заснемане на ясни и детайлни снимки във всякакви условия.

Другият атрактивен смартфон в офертата е Samsung Galaxy A36 5G, който впечатлява с усъвършенстван тройно-камерен модул с основен сензор 50MP и оптична стабилизация, което гарантира отлични снимки и видеа дори при слаба светлина. 6,7-инчовият Super AMOLED дисплей с 120Hz честота на опресняване осигурява плавно движение при гледане на видео и игри. Устройството разполага с мощен процесор Qualcomm Snapdragon 6 Gen3 и 5000 mAh батерия с 45W бързо зареждане.

