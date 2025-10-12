Голям проблем за ползващите Google Chrome притежатели на iPhone

Настолната версия на Google Chrome е легендарна заради ненаситно използване на памет и изискванията си за RAM, но се оказва, че подобни проблеми възникват и в мобилното приложение.

Както съобщава Slashgear форумите за помощ на Reddit и Google Chrome са залети от

оплаквания от собственици на iPhone, че приложението на браузъра изтощава батерията на смартфона им твърде бързо.

Някои твърдят, че Chrome изтощава батерията им, дори когато браузърът е неактивен и няма отворени раздели. Друг потребител казва, че приложението изтощава 1% от батерията им всяка минута, а има съобщения, че техният iPhone е изтощил 40% от батерията си само след два часа използване на Chrome.

Google Chrome остава най-популярният браузър в света,

до голяма степен поради факта, че все още е предварително инсталиран на повечето смартфони. Chrome обаче е разработен предимно за Android и следователно е по-оптимизиран за тази платформа.

Каква е основната причина за лошия живот на батерията на Google Chrome?

Вероятно се корени в постоянното синхронизиране на акаунти в Google, полезна функция, която струва живота на батерията. Друг проблем е екосистемата на Apple: iPhone забранява на браузърите да използват двигатели на трети страни, така че Chrome на устройствата на Apple разчита на WebKit, което пречи на някои функции за оптимизация да работят.

