Голям проблем за ползващите Google Chrome притежатели на iPhone
Някои потребители твърдят, че браузърът изтощава около 40% от батерията за 2 часа
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Някои потребители твърдят, че браузърът изтощава около 40% от батерията за 2 часа
Това може да крие риск за сигурността при по - стари версии
На 21 април Google оповести, че е достигнал ключовата граница от 1 000 000 000 месечни потребители на мобилната версия на браузъра Chrome. Благодарени...
Екипът от софтуерни разработчици начело с бившия шеф на "Opera Software" Йон Вон Тецнер пусна финален вариант на браузъра "за хората" Vivaldi. Приложе...