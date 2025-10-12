Притеснителна прогноза за 2026. Чакат ни три революции

Защо 2026 ще е годината на дигиталната шизофрения и как да оцелеем?
От чатботове до цифрови близнаци - какво ни очаква следващата година и защо вашият AI сега ще е безнадеждно остарял утре.
2025 г. е годината на шума. Всички сме се научили как да пишем и да се възхищавали на Chat GPT-5, Copilot, Sora, DeepSeek. Непрекъснато обсъждаме дали и кога AI ще ни отнеме работата.
2026 г. обаче ще бъде годината, в която шумът ще умре и ще бъде заменен от суровата и забързана реалност.
Забравете за AI като инструмент. През 2026 г. той ще бъде околната среда. Въздухът, който диша дигиталният свят. И всички ние в него няма да сме оператори, а обитатели.
Ще бъдем принудени да развием нови инстинкти за оцеляване.
Технологичните експерти наричат това ерата на "дигиталната шизофреника" – състояние, в което границата между човешкия и изкуствения интелект ще стане толкова тънка, че мозъкът ни постоянно ще се движи между световете.
Нещо повече - до края на 2026 г. ще се изправим пред не една, а три взаимосвързани революции, които ще преобърнат всичко - от код до култура.
