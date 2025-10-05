Този смартфон ще има уникален екран против шпиониране

Дисплеят на предстоящия флагман на Samsung Galaxy S26 Ultra ще разполага с

вграден протектор за екрана, който блокира изображенията под определени ъгли.

GSMArena съобщава това, споделяйки скрийншотове, показващи менюто с настройки за тази нова функция.

Privacy Display ще работи по същия начин като антишпионските фолиа и стъкла, които могат да се поставят върху екрана, ограничавайки ъглите на видимост на екрана на смартфона, така че непознати да не могат да виждат това, което не искат.

Съдейки по скрийншотовете, собствениците на Ultra ще могат да активират опцията „Автоматична поверителност“, след което Privacy Display ще се стартира автоматично, когато е необходимо. Например, на многолюдни места, в градския транспорт, в асансьорите и т.н.

Ще има и режим „Максимална поверителност“,

който допълнително намалява яркостта на екрана, за да направи още по-трудно виждането на данни отвън.

Очаква се дисплеят „против шпионски софтуер“ да бъде ексклузивен за Samsung Galaxy S26 Ultra, докато по-малките модели Galaxy S26 няма да имат тази функция. Новите смартфони ще бъдат представени в началото на 2026 г., заедно със стабилната версия на One UI 8.5.

Говори се, че Galaxy S26 Ultra ще разполага с нов M14 OLED панел , който ще „постави нов стандарт за смартфоните“. Той ще предлага по-висока яркост без отблясъци, но по-ниска консумация на енергия.

