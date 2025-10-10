Бюджетните смартфони на Samsung вече получават Android 16. Проверете

В средата на септември Samsung започна да пуска стабилната версия на One UI 8, базирана на Android 16, за своите флагмански и среден клас телефони Galaxy.

Сега е ред на бюджетните устройства.

Многобройни собственици на Samsung Galaxy A35 и Galaxy A15 по целия свят съобщават за стабилната актуализация на One UI 8 на своите устройства. Това се случва само няколко дни след като фърмуерът беше пуснат за първи път за потребителите в Южна Корея.

Размерът на файла за изтегляне е 2,3 GB, а актуализацията включва и корекцията за сигурност от септември 2025 г.

Стабилната версия на One UI 8.0 беше пусната преди това за флагмана Galaxy S22 и таблета Galaxy Tab S10.

Ако сте в Европа и все още не сте получили известие за актуализация, винаги можете ръчно да проверите за актуализацията, като отидете на „Актуализация на софтуера“ в „Настройки“ и кликнете върху „Изтегляне и инсталиране“.

Ако всичко върви по план, всички модели на Samsung, които официално поддържат новата операционна система, би трябвало да получат актуализацията до края на ноември.

One UI 8 определено няма да бъде наличен на смартфони, които са достигнали квотата си за актуализация на операционната система за 2025 г. Това включва Galaxy S21, Galaxy Z Fold 3 и други популярни модели.

