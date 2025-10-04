Журналист сравни iPhone 17 и iPhone 17 Pro и посочи по-добрия избор

Ако все още се колебаете между стандартния iPhone 17 и неговата по-висока версия, iPhone 17 Pro, онлайн вече се появи подробно сравнение. Редактор на Tom's Guide тества и двата смартфона и заключи, че базовият модел е по-добрата покупка тази година.

iPhone 17 получи същите ключови подобрения като по-големия си брат: същият 6,3-инчов Super Retina XDR дисплей с Ceramic Shield 2, плавен 120Hz ProMotion, същият 18MP преден модул с Center Stage и дори същата скорост на зареждане - 35W чрез кабел и 25W чрез безжична връзка Qi 2.2.

Камерите също са почти идентични - основният 48-мегапикселов сензор на iPhone 17 се справя с нощна фотография и трудно осветление на същото ниво като Pro.

Разбира се, iPhone 17 Pro все още има своя коз: тройна камера с телеобектив, плюс малко по-дълъг живот на батерията. Но както отбелязва авторът за повечето потребители това не надвишава допълнителните 300 долара, които Pro струва.

Освен това и двете версии започват с 256 GB място за съхранение и работят със същата iOS 26 без ексклузивни функции.

Заключението на Tom's Guide е, че ако искате най-доброто за парите си, iPhone 17 изглежда като най-умният избор в продуктовата гама на Apple днес.

