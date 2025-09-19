Започват официалните продажби на новите iPhone 17 във Vivacom

От днес започват официалните продажби на най-новите продукти на Apple - iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone Air и iPhone 17.

Новите модели вече са налични в магазинната мрежа на Vivacom и онлайн на www.vivacom.bg.

Продуктите от серията iPhone 17 се предлагат както в брой, така и на лизинг с плановете Unlimited от Vivacom и дават възможност на клиентите да сърфират в 5G мрежата с най-голямо покритие в България*.

iPhone 17 256 GB е на цена 27.60 € | 53.98 лв./мес. на лизинг за 36 месеца с 24-месечен договор за план Unlimited MAX. Той разполага с иновативна предна камера Center Stage, по-голям и по-ярък нов дисплей с до 120Hz и вграден чип A19 за подобрена производителност. Смартфонът се предлага в черен, бял, мъгливо син, зеленикаво сив и лавандулов цвят.

Смартфоните iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max са с поразителен нов дизайн. Благодарение на вградения чип A19 Pro, те постигат светкавична производителност. iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max разполагат и с подобрена камера за професионални снимки, както и удължен живот на батерията. Клиентите могат да ги намерят в сребърен, оранжев или тъмносин цвят.

IPhone Air, най-тънкият iPhone, правен някога, се предлага в четири цвята: космическо черно, бяло, златно и небесносиньо. Смартфонът се отличава с невероятно тънък и лек дизайн, който е по-издръжлив от всеки предишен модел. Разполага с усъвършенствани предна и задна камери, както и фантастичен живот на батерията. iPhone Air се предлага с виртуална eSIM. Посетете vivacom.bg, за да научите повече.

От днес Vivacom започва да предлага и безжични слушалки AirPods Pro 3. Те са с нов дизайн и подобрени функционалности: невероятно качество на звука, изключително пасване и стабилност в ухото, отчитане на сърдечния ритъм по време на тренировки и по-дълъг живот на батерията.

Повече информация на vivacom.bg.

* Победител в категория “5G Coverage Experience” според доклада Mobile Network Experience на Opensignal за България от януари 2025 г.. © 2025 Opensignal Limited. Повече на vivacom.bg.

