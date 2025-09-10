"Епъл" предстви iPhone 17. Прати в историята...

"Епъл" предстви новите си модели iPhone и Apple Watch. Те обявиха новостите и подобренията, които са направили.

Това се случи по време на септемврийското събитие „awe dropping“. Шоуто, което традиционно е едно от най-важните в календара на компанията, събра вниманието на технологичната общност от цял свят, като представи поредица от иновации и изненади.

Сред акцентите бяха тънкият и издръжлив нов iPhone, обновените здравни и фитнес функции на Apple Watch, както и редица нови технологични подобрения.

Apple представи новия iPhone Air, който ще се предлага в четири цвята: space black, cloud white, light gold и sky blue. Новият модел е изключително тънък – само 5,6 мм, и съчетава здравина, лекота и издръжливост. Предният и задният панел са покрити с Ceramic Shield, а устройството е първото с новия „plateau“, който обхваща задната камера и други компоненти. Според Apple това е най-издръжливият iPhone досега.

iPhone Air не поддържа физически SIM карти – налична е само eSIM, тъй като в устройството няма място за стандартна SIM карта. С новата операционна система iOS 26 телефонът получава функции за пестене на енергия, включително адаптивен режим на захранване, който анализира вашите навици на използване и предвижда кога батерията може да свърши, за да оптимизира консумацията. Apple предлага и нова, тънка MagSafe батерия, която позволява допълнително зареждане, но остава достатъчно компактна, за да се побере в джоба.

Компанията представи и iPhone 17, като първият показан модел беше базовият iPhone 17. Той има 6,3-инчов дисплей, който Apple определя като най-добрия до момента, и е защитен с Ceramic Shield 2, който предпазва Always-On дисплея от надраскване. Устройството работи с новия процесор A19 Apple Silicon, който захранва функциите на Apple Intelligence, а според компанията 10 минути зареждане осигуряват до 8 часа възпроизвеждане на видео.

iPhone 17 е оборудван с двойна камера, която комбинира възможностите на две камери в една. Основната задна камера предлага 48 мегапиксела, позволявайки заснемане на детайлни изображения. Предната камера е подобрена и прави по-качествени селфита, като не изисква завъртане на телефона за панорамни снимки.

iPhone 17 Pro пък впечатли с всички три задни камери 48 мегапиксела, които са fusion, а сензорът е 56% по-голям от предишното поколение, което подобрява остротата и детайлите на изображенията. Apple описва модела като еквивалент на осем професионални обектива в джоба ви. Батерията също е значително подобрена и позволява до 39 часа възпроизвеждане на видео, благодарение на нова система за управление на топлината.

iPhone 17 Pro ще се предлага в три цвята, включително новия Cosmic Orange. Докато iPhone Air е най-тънкият iPhone досега, Pro моделът е най-мощният, със силен чип и нов дизайнерски модул на камерата.

Що се отнася до цените, базовият iPhone 17 започва от 799 долара, iPhone Air – от 999 долара, а iPhone 17 Pro – от 1 099 долара. Всички четири модела могат да се поръчат предварително от петък и ще бъдат налични в магазините от 19 септември.

