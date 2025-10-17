Сравниха батериите на всички модели iPhone 17 и iPhone Air. Кой печели

Всяка година Apple обещава, че новият iPhone ще има още по-дълъг живот на батерията и всяка година всички проверяват дали това е вярно. Журналистите на CNET тестваха цялата нова линия - iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max и ултратънкия iPhone Air - и резултатите се оказаха доста интересни.

iPhone 17 Pro Max беше явният победител в тестовете.

С новия си чип A19 Pro и по-голямата батерия, смартфонът издържа цял ден активна употреба и все още имаше достатъчно заряд. В тричасов тест на CNET, където телефоните стриймват видео с пълна яркост през Wi-Fi, 17 Pro Max загуби само 9% от живота на батерията си, най-добрият резултат досега.

Дори iPhone 17, без наставката Pro, се представи възхитително.

Загуби 11% от заряда си, превъзхождайки миналогодишните iPhone 15 и 16. А iPhone Air, въпреки тънкия си корпус и сравнително малката батерия от 3149 mAh, също издържа цял ден без презареждане, превъзхождайки дори флагмана Samsung Galaxy S25. За сравнение, миналогодишният iPhone 16 Pro Max имаше само 4685 mAh.

iPhone Air - 3149 mAh

iPhone 17 - 3692 mAh

iPhone 17 Pro - 4252 mAh

iPhone 17 Pro Max - 5088 mAh

Редакторите на CNET използваха новите iPhone-и като основни устройства и отбелязаха, че

дори при интензивна употреба, 17 Pro Max и 17 Pro издържаха до вечерта с достатъчно живот на батерията.

iPhone 17 издържа около един ден, докато Air задържа около 20% от заряда си през нощта.

iOS 26 въвежда и Adaptive Power Mode, система, която автоматично регулира консумацията на енергия въз основа на навиците на потребителя. Той влиза в сила в рамките на седмица след активирането и може допълнително да удължи живота на батерията.

