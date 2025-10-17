Технологии

Сравниха батериите на всички модели iPhone 17 и iPhone Air. Кой печели

Новата линия смартфони наистина изненадва с живота на батерията си

17 окт 25 | 10:11
Иван Ангелов

Всяка година Apple обещава, че новият iPhone ще има още по-дълъг живот на батерията и всяка година всички проверяват дали това е вярно. Журналистите на CNET тестваха цялата нова линия - iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max и ултратънкия iPhone Air - и резултатите се оказаха доста интересни.

iPhone 17 Pro Max беше явният победител в тестовете.

С новия си чип A19 Pro и по-голямата батерия, смартфонът издържа цял ден активна употреба и все още имаше достатъчно заряд. В тричасов тест на CNET, където телефоните стриймват видео с пълна яркост през Wi-Fi, 17 Pro Max загуби само 9% от живота на батерията си, най-добрият резултат досега.

Дори iPhone 17, без наставката Pro, се представи възхитително.

Загуби 11% от заряда си, превъзхождайки миналогодишните iPhone 15 и 16. А iPhone Air, въпреки тънкия си корпус и сравнително малката батерия от 3149 mAh, също издържа цял ден без презареждане, превъзхождайки дори флагмана Samsung Galaxy S25. За сравнение, миналогодишният iPhone 16 Pro Max имаше само 4685 mAh.

  • iPhone Air - 3149 mAh

  • iPhone 17 - 3692 mAh

  • iPhone 17 Pro - 4252 mAh

  • iPhone 17 Pro Max - 5088 mAh

Редакторите на CNET използваха новите iPhone-и като основни устройства и отбелязаха, че

дори при интензивна употреба, 17 Pro Max и 17 Pro издържаха до вечерта с достатъчно живот на батерията.

iPhone 17 издържа около един ден, докато Air задържа около 20% от заряда си през нощта.

iOS 26 въвежда и Adaptive Power Mode, система, която автоматично регулира консумацията на енергия въз основа на навиците на потребителя. Той влиза в сила в рамките на седмица след активирането и може допълнително да удължи живота на батерията.

Иван Ангелов

