Потребителите на iPhone 17 откриха сериозен недостатък на смартфона

Новият iPhone 17 е хвален за добрата си камера и производителност, но не е без своите проблеми. След Scratchgate, когато потребителите се оплакаха от лесно надраскания алуминиев корпус, iPhone 17 показа

много по-сериозен проблем - нестабилна връзка.

Както съобщава Slashgear собствениците на флагмани съобщават за прекъсвания на мобилния и Wi-Fi сигнал. Телефонът губи мрежова връзка, прекъсва повиквания и не може да изпраща съобщения. Някои се оплакват, че

Wi-Fi прекъсва веднага след отключване на устройството.

iPhone 17 разполага с нова антенна система и първия патентован безжичен чип N1 на Apple, заместващ чипа Qualcomm. Предполага се, че този чип е причината за проблемите. Някои потребители обаче твърдят, че след инсталирането на бета версията на iOS 26.1 връзката се е стабилизирала,

което предполага, че проблемът е свързан със софтуера.

Припомняме, че Apple преживя подобен скандал с iPhone 4 през 2010 г., когато той губеше сигнал, ако се държи „неправилно“. Стив Джобс отговори с вече емблематичната фраза: „Просто не го дръж така“.

На потребителите, които имат загуба на мрежа на iPhone 17, се препоръчва да рестартират устройството или да изчакат актуализацията на iOS 26.1, която вече е започнала да отстранява грешките.

