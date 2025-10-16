Представиха първия самообучаващ се AI смартфон, снима по-добре от всякога

HONOR представи в Китай новата си серия Magic8 - първия саморазвиващ се AI смартфон в историята на марката.

Флагманът HONOR Magic8 Pro обещава да промени начина, по който потребителите взаимодействат с устройствата си, благодарение на интеграцията на новото поколение интелигентен асистент YOYO, революционна AI камера и ненадмината производителност. Серията е замислена като манифест за бъдещето на мобилните технологии – свят, в който телефонът не просто изпълнява команди, а мисли, адаптира се и се развива.

YOYO асистент, който се учи от теб

HONOR Magic8 е дефиниран от напредък в три основни посоки – хардуерна производителност, системно взаимодействие и екосистема от приложения.

AI асистентът YOYO вече може да изпълнява над 3000 сценария автоматично – от ежедневни задачи като „намери всички ми скрийншоти и изтрий размазаните“, до сложни професионални команди, включително „обобщи служебните ми разходи за седмицата и ги изпрати на мениджъра ми“. Системата работи в контекст и се самообучава, елиминирайки нуждата от повтарящи се ръчни действия.

Новият AI бутон в серията Magic8 осигурява бърз достъп до YOYO. Продължителното му натискане активира YOYO Video Call, който разпознава съдържание в реално време, а двойното кликване отваря камерата. Бутона може да се персонализира, за да осигури достъп до конкретни функции с едно докосване – стъпка към по-интелигентно ежедневие.

Интегрираната функция YOYO Memories създава защитена лична база знания, анализираща снимки, чатове и документи чрез дълбоко семантично разбиране, като същевременно гарантира поверителност от край до край.

AI камера, която снима като човек

HONOR Magic8 Pro поставя нови стандарти в мобилната фотография чрез своята AI камера система AiMAGE, която предлага безпрецедентна яснота, стабилност и творчески контрол.

Моделът представя 200MP Ultra Night Telephoto камера с голям 1/1.4-инчов сензор и бленда f/2.6 – най-модерната в индустрията до момента. Тази конфигурация увеличава приема на светлина и осигурява изключителни детайли дори при снимки от голямо разстояние. Благодарение на AI технологията против разклащане, потребителите имат седем пъти по-голям шанс да направят идеално увеличени снимки без статив.

Водещият AI Adaptive Stabilization Model постига CIPA 5.5 – най-високата стабилизация в индустрията, подобрявайки точността на откриване на разклащане с 4 пъти и динамичната реакция – с 1 път.

Серията дебютира и с Magic Color – първия в света AI енджин за цветове, който използва алгоритми за дълбоко обучение, за да извлече 16,77 милиона нюанса. Чрез технология за миграция на цветовете между устройство и облак, Magic Color осигурява едновременно глобални и локални фини корекции, при това в реално време. Потребителите могат да прилагат професионални филмови стилове, да създават собствени шаблони от всяко изображение и да ги използват директно в камерата или през Magic Portal. Така сложната цветокорекция става интуитивна и достъпна – AI операторът в джоба ви.

AI, който движи бъдещето

Серията HONOR Magic8 е задвижвана от мобилния чип Snapdragon® 8 Elite Gen 5 и представя първата в индустрията GPU-NPU AI супер-резолюция и генерация на кадри. Благодарение на нея, игрите с ниска резолюция и честота от 60 кадъра при 850p могат да се преобразят в 120 кадъра при 1080p – с изключителна гладкост и детайлност.

Издръжливостта също е изведена на ново ниво. Моделът HONOR Magic8 Pro разполага с батерия от следващо поколение – 7200mAh силициево-въглеродна, управлявана от три AI чипа HONOR E2, които оптимизират напрежението, топлината и дълготрайността. Телефонът поддържа 120W кабелно и 80W безжично зареждане HONOR SuperCharge, гарантирайки пълен заряд за минути и енергия за целия ден.

MagicOS 10 отваря нова ера

HONOR Magic8 работи с операционната система MagicOS 10, която предлага пълна съвместимост между Android, HarmonyOS, iOS и Windows. Това позволява безпроблемно споделяне на файлове, синхронизация и работа между устройства.

Новата система залага на полупрозрачен визуален дизайн – светлина, дълбочина и гъвкавост в детайла. Ефектите се адаптират динамично към околната светлина, а потребителите могат да регулират прозрачността и цветовия баланс според личните си предпочитания.

HONOR подсилва и физическата защита – серията е SGS сертифицирана за 10-кратна устойчивост при падане и предлага IP68/69/69K защита срещу прах и вода. Така Magic8 съчетава иновация с увереност – телефон, който не само впечатлява с възможности, но и издържа на всяко предизвикателство.

Цветове, цена и наличност

Серията HONOR Magic8 ще се предлага в четири цвята – златен изгрев, небесен циан, черно и ледено бяло (Sunrise Gold, Sky Cyan, Black, Glacier White). Продажбите стартират в Китай на 15 октомври 2025 г., като цената на HONOR Magic8 е от 4499 юана (около 550 евро), а HONOR Magic8 Pro – от 5699 юана (около 700 евро). Международният дебют се очаква по-късно през годината, а в България – в първите седмици на 2026 г.

