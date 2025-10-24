Китайски гиганти обединяват сили за ново поколение „умна мобилност“

HONOR и BYD – два от най-големите технологични и автомобилни лидери в света – обявиха стратегическо партньорство, което ще ускори сливането между мобилните технологии и електрическите автомобили. Чрез интегриране на изкуствен интелект и решения за свързаност, компаниите целят да създадат нов стандарт за „умна мобилност“, в която смартфонът и автомобилът действат като едно цяло.

Стратегически алианс с визия за бъдещето на мобилността

Партньорството между HONOR и BYD бе обявено по време на официална церемония в присъствието на Джеймс Ли – главен изпълнителен директор на HONOR, и Уанг Чуанфу – председател и президент на BYD Group. Договорът бе подписан от Фанг Фей, президент на дивизията „Продукти“ в HONOR, и Янг Доншенг, старши вицепрезидент на BYD и ръководител на Изследователския институт за автомобилни нови технологии.

Споразумението поставя началото на дългосрочно технологично сътрудничество, което обхваща както AI решения, така и цялостна екосистема от услуги за потребителите. Основната цел е интеграцията на системата HONOR Car Connect с интелигентната екосистема DiLink на BYD – платформа, която ще свързва смартфона с автомобила, като осигурява непрекъснат достъп до информация, управление и персонализирани функции по време на пътуване.

Технологичните стълбове на партньорството

Новият алианс между HONOR и BYD стъпва върху три ключови направления.

Първо – основните технологии, където компаниите ще разработват съвместни иновации в интеграцията на AI агенти, Bluetooth автомобилни ключове и свързаност между различни устройства.

Второ – екосистемата от канали и потребителски ползи, чрез която ще се осигури оперативна съвместимост между платформите и безпроблемно прехвърляне на данни между телефоните на HONOR и автомобилите на BYD.

И трето – комуникациите и ангажимента на потребителите, включващи съвместни маркетингови кампании, демонстрации на иновации и участие на двете марки в световни технологични форуми.

Партньорството между HONOR и BYD има своите корени още през 2023 г., когато двете компании представиха първите автомобилни ключове с NFC, позволяващи отключване на автомобили чрез смартфон. През 2024 г. колаборацията се разшири с въвеждане на бързо зареждане в автомобила, а през 2025 г. марката DENZA стана първата, приела HONOR Car Connect. Плановете предвиждат технологията да се внедри и при други марки на BYD.

Интелигентна мобилност, движена от изкуствен интелект

„В HONOR винаги сме вярвали, че ключът към максимизирането на човешкия потенциал се крие в комбинацията от фокус върху човека и технологиите. Нашето партньорство с BYD е всеобхватно сътрудничество в ерата на изкуствения интелект,“ заяви главният изпълнителен директор Джеймс Ли. „Ще създадем екосистема от безпроблемни и интелигентни мобилни преживявания, които обогатяват всяко пътуване и въвеждат нова парадигма на интелигентен живот.“

И двете компании подчертават, че това е не просто комерсиален проект, а дълбока интеграция на технологии и ресурси в името на по-безопасна, по-удобна и устойчива мобилност. Във фокуса на бъдещата работа ще бъдат усъвършенствани решения за връзка телефон–автомобил, дигитални ключове, нови системи за безопасност и персонализирани услуги.

Следващата стъпка – демонстрация на глобалната сцена

HONOR и BYD ще представят първите резултати от партньорството си на Глобалната конференция на разработчиците на HONOR 2025 и Конференцията за AI екосистеми на устройства, която се проведе на 23 октомври.

По време на форума HONOR ще акцентира върху своята платформа HONOR AI Connect – център за интеграция на интелигентни решения, ориентирани към човека. Очаква се съвместните демонстрации с BYD да покажат в реално време как AI може да превърне пътуването в персонализирано, безопасно и напълно свързано изживяване.

