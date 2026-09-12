HONOR разширява глобалната си дизайнерска инициатива в Централна и Източна Европа
След старта в Букурещ програмата ще обхване още държави от региона през 2026 г.
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След старта в Букурещ програмата ще обхване още държави от региона през 2026 г.
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Експанзията на този сегмент е добра новина за пазара на бизнес имоти
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Родните банки подобряват своите позиции спрямо класацията от 2018 г.
Нашето момиче стана мениджър "Бизнес развитие" за Централна и Източна Европа На 12 октомври Viber, едно от водещите в света приложения за чат съобщен...