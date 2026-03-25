Student Design Sprint 2026: Млади таланти предизвикват себе си с визуални и комуникационни концепции

Стара Загора ще бъде домакин на интензивното двудневно събитие по дизайн

„Student Design Sprint 2026“, което ще се проведе на 28 и 29 март 2026

г. (събота и неделя) в Културния център за даровити деца „Проф. Петър

Жеков“. До момента 23 ученици вече са се записали , но все още има

възможност за участие до края на днешния ден на следния линк:

https://forms.gle/FpbeLm7qorK7zRhv6.



Темата на изданието е „Ребрандинг на обществени и културни институции“.

Участниците ще разработят съвременни визуални и комуникационни

концепции, които да подобрят разпознаваемостта и общественото

въздействие на избрани институции.



Състезанието ще се проведе в отборен формат, като всеки екип ще бъде

съставен от трима ученици. В рамките на два последователни дни

участниците ще разработват проектите си в три направления - Web дизайн,

Print дизайн и Motion/Video. След теглене на тема на случаен принцип

отборите ще преминат през етапи на анализ, генериране на идеи и

създаване на цялостна концепция за ребрандинг.



По време на работния процес учениците ще могат да се консултират с

опитни ментори и специалисти в областта на дизайна и визуалните

комуникации:



• Недко Боянов – специалист със седемгодишен опит в изграждане на

запомнящи се визуални идентичности, прецизна типография и предпечатна

подготовка;



• Николай Михайлов – експерт с 25-годишен опит във визуалното

разказване и създаване на въздействащи видеа;



• Иво Желев – иноватор с над 7 години опит в изграждането на модерни и

функционални платформи.



В неделния ден всеки отбор ще представи своя проект пред експертно жури,

което ще оценява предложенията по критерии като оригиналност на идеята,

познаване на целевата аудитория, визуална идентичност, уеб дизайн,

печатни материали и видео представяне.



Отборите, класирани на първите три места, ще получат награди геймърска

клавиатура, графичен таблет и външна памет, а всички участници ще

получат сертификат и поощрителна тематична награда.



