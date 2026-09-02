Карамански-младши влезе във "Фермата". Емоционално признание за баща му

Иво Карамански-младши и Антоанет Пепе се присъединиха към "Фермата" по bTV.

В своето видео представяне Иво споделя, че жена му го е спасила неведнъж в буквален и преносен смисъл. Инфлуенсърката пък каза, че са нетипчно семейство, защото излагат живота си на показ в интернет.

Двамата си спомниха за момента, в който обявили връзката си. Имало много негативни коментари, но майката на Иво - Нели Сано й помогнала да се справи, защото самата тя минала през този път при връзката си с Кръстника.

Карамански-младши призна, че много пъти непознати го спирали по улиците, за да му говорят за баща му, но заради него получавал и хейт в социалните мрежи.

"Съжалявам, че не познавам биологичния си баща", признава Иво, но добавя, че Александър Сано му е станал истински баща и е направил повече за него дори от някои, които не са направили толкова за биологичните си деца.

След като фермерите изгледаха представянето, се зароди сериозен спор дали да дадат имунитет. От една страна те изказаха симпатии към двойката, но от друга счетоха, че не е честно да влизат двойки напред във времето и съответно по-близо до финала и евентуалната награда от 75 000 евро.

В крайна сметка те дадоха седмичен имунитет на Карамански-младши и Пепе.