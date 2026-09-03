Участник в "Игри на волята" се оказа милионер

Един от най-интересните и комплексни участници в новия сезон на „Игри на волята“ е 33-годишният бизнесмен Красимир Нейчев, който ще защитава честта на племето „Вулкани“. Историята му е класически пример за преобръщане на съдбата - от пълна бедност и оставане без дом на 18-годишна възраст до статута на криптомилионер и успял инвеститор.

Красимир израства в Ямбол в семейство с финансови затруднения. Тежкият удар идва, когато той е едва на 18 години - кредиторите почукват на вратата и семейството остава без дом, принудено да се премести на село при бабата и дядото.

„Изпитах една студенина и хлад в себе си. Тогава си казах, че няма как това да е животът. Преместването ми в София беше най-правилното решение в живота ми“, споделя Нейчев.

Само девет години по-късно той вече е милионер. Заедно със съпругата си, която е математик, инвестират рано в Биткойн. Днес Красимир притежава и управлява разнороден бизнес - инвестиции в недвижими имоти, злато, както и една от най-големите спортни зали в София.

Тръгнал от нищото, Красимир признава, че в началото на богатството си е направил грешката да парадира с пари, коли и скъпи почивки, което го е вкарало в опасни ситуации.

„Държах се като пълно леке. Започнах да привличам хора, които не търсят най-доброто за мен. Бил съм в рискови ситуации, в които ме е било страх за мен и семейството ми. Благодарен съм обаче, че това се случи, защото ме стъпи на земята“, разкрива бизнесменът.

Днес той вярва, че успехът трябва да бъде тих.

Решението му да влезе в „Игри на волята“ идва, докато гледа предишния сезон у дома с подкрепата на своята съпруга. Тъй като в неговата спортна зала всяка година се подготвят част от финалистите на предаването, той проучва детайлнo играта и започва интензивна физическа и психическа подготовка, продължила година и половина.

„За да спечеля „Игри на волята“, първо ще събера бизнес партньори и ще ги опозная. После следва сделката, а печалбата, както винаги, е за мен!“, заканва се криптомилионерът от „Вулкани“.