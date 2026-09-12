Намериха ли Ноевия ковчег? Сензационна новина от Турция
Екип от археолози доказа, че мистичният обект с форма на кораб не е от скални маси
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Екип от археолози доказа, че мистичният обект с форма на кораб не е от скални маси
Откриха останки от Ноевия ковчег
Как е оцелял Ной при Потопа
Платна на един от най-признатите художници от средата на ХХ в. Бедиг Бедросян ще бъдат изложени в Градската художествена галерия - Пловдив от днес. Оф...