Тайният план на Франция за Макрон
Подготвят му трамплин за нов мандат през 2032 г, дотогава отива при известен милиардер.
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Подготвят му трамплин за нов мандат през 2032 г, дотогава отива при известен милиардер.
Ако мандатът отиде при ИТН, ние вече сме заявили, че с тази формация и нейното ръководство не можем да разговаряме
Четири варианта за служебен премиер
Поздравявам ви за последователността за съдебната реформа, каза Румен Радев
Ангела Меркел смята да обяви до есента на 2017 г. дали ще се кандидатира отново за канцлер на Германия. Това съобщи сп. "Шпигел", като се позовава на...
След среща с Борисов и обещание, че няма да прави партия Радан му заби нож в гърба, обяви ГЕРБ. И без това не ставаше, заяви опозицията Росен Плевне...
Ниската избирателна активност в балотажа ме изненада. Това заяви в сутрешния блок на БНТ кметът на Пловдив Иван Тотев, който печели нов мандат. "Опън...
Николай Мелемов от ГЕРБ печели нов мандат в Смолян. Той е спечелил резултат от 54.43 %, показват данните при 100% обработени протоколи. Това съобщи пр...
Пламен Стоилов от ГЕРБ, който управляваше Русе досега, печели нов мандат. Това показват временните резултати, съобщи БГНЕС. Към 8 часа, на база почти...
Кметът на Враца инж. Николай Иванов ще се кандидатира за нов мандат. Това стана ясно при обсъждането на общинския бюджет вчера. На въпрос, зададен от...
София. Проф. Моника Грютерс, държавен министър към федералния канцлер и представител на Федералното правителство за културата и медиите, поздрави...
Две трети от руснаците са сигурни, че през 2018 г. Владимир Путин ще се кандидатира за нов президентски мандат, а 65% от съгражданите му изобщо не си...
Баку. Държавният глава на Азербайджан Илхам Алиев, който управлява страната от 2003 година насам, спечели провелите се в сряда президентски избори с н...