София под блокада. Първи протест срещу шока с цените

Първи протест в София заради шока с цените. В 16 часа днес от паркинга пред парламента на пл. „Княз Александър I Батенберг“ стартира протестно автошествие. То е организирано от Национален синдикат „Защита“.

Поводът - бездействието на Държавата да предприеме спешни мерки против вихрещата се спекула с цените на горивата, съобщават организаторите.

Като прибавим и необоснованото увеличение на електроенергията, водата, както и очакваното увеличение на цените на парното и топлата вода, е очевидно, че ще бъде генерирана сериозна инфлация и ще бъде "гарантирано" още по-жестоко обедняване на българския народ, който все още не се отърсил от спекулативното увеличение на цените при приемане на еврото, а сега ни очаква още по-голям ценови шок! - допълват организаторите.

Автошествието ще премине по маршрут: Паркинга на пл. „Княз Александър I Батенберг“ – Министерство на здравеопазването – бул. „Александър Стамболийски“ – бул. „Христо Ботев“ – бул. „Тодор Александоров“ - Министерски съвет – Софийски университет – Орлов мост.

