Хванаха огромна схема около „Роснефт“. Милиарди заобикаляли санкциите

Милиарди долари от чуждестранните приходи, свързани с руския държавен петролен гигант „Роснефт“, са преминали през подкрепяна от Кремъл финансова мрежа за заобикаляне на западните санкции. Това разкрива мащабно разследване на „Файненшъл таймс“, базирано на огромен масив от изтекли вътрешни документи на компанията A7. Според тях търговци, свързани с „Роснефт“, са осигурили над 2 млрд. долара твърда валута на системата, използвана за международни плащания към Русия. Част от мрежата е обслужвала и покупки на стоки, свързани с руската военна икономика.

200 фирми прикривали парите

В центъра на схемата според разследването е A7 - финтех компания, основана от молдовския олигарх Илан Шор с подкрепата на руската държавна банка „Промсвязбанк“. Целта на структурата е руски компании да могат да извършват международни плащания въпреки ограничения достъп на редица руски банки до системата SWIFT. Американското финансово министерство също определя A7 като платформа за трансгранични разплащания, използвана за заобикаляне на санкции.

Механизмът, описан от „Файненшъл таймс“, е сложен, но принципът е прост. Чрез подправени документи са били създавани компании на името на привидно несвързани лица в различни държави. Те получавали банкови сметки и можели да извършват международни плащания през SWIFT, докато реалният руски получател оставал скрит зад поредица от посредници.

Изданието твърди, че е идентифицирало около 200 такива дружества. Те са били регистрирани в различни юрисдикции, сред които Обединените арабски емирства, Хонконг и Киргизстан. При по-широко разследване на дейността на A7 британският вестник проследява общо около 6,9 млрд. долара, преминали през глобални банки посредством подобни структури и документи с невярно съдържание.

Петролът осигурявал жизненоважната валута

Ключовата роля на „Роснефт“ според новото разследване е в осигуряването на валута, с която A7 може да плаща извън Русия. Документите сочат постъпления от износ, деноминирани в дирхами на Обединените арабски емирства, от 16 компании, свързани с руския петролен гигант. Те са част от т.нар. мрежа „Корал“, получила името си от петролния търговец Coral Energy.

Така приходите от руския петрол са могли да се превърнат в ресурс за международни разплащания въпреки ограниченията върху руската финансова система. A7 обслужва както малки и средни руски предприятия, така и големи компании, свързвани с хора от най-близкото обкръжение на Владимир Путин, посочва ФТ.

„Роснефт“ е най-големият производител на петрол в Русия и е контролирана от държавата. Компанията се ръководи от Игор Сечин, дългогодишен близък сътрудник на Путин. На 22 октомври 2025 г. САЩ наложи пълни санкции на „Роснефт“ и „Лукойл“, като американското финансово министерство мотивира решението с необходимостта да бъде ограничена способността на Русия да получава приходи за войната в Украйна.

A7 вече е под международен натиск

Самата A7 също отдавна е попаднала в полезрението на западните власти. През 2025 г. САЩ санкционира компанията, а британските власти впоследствие определиха мрежата като една от инфраструктурите, използвани за международни разплащания и заобикаляне на ограниченията срещу Русия. Великобритания издаде през август 2026 г. и специално предупреждение към финансовия сектор за рисковете от работа с A7.

Разкритията на „Файненшъл таймс“ показват колко сложно е станало преследването на руските парични потоци. Вместо директно плащане от санкционирана руска структура, веригата може да премине през фиктивна фирма, чуждестранна банка, посредник и подправени търговски документи, преди средствата да достигнат крайната си цел. Данните за конкретната роля на „Роснефт“ произтичат от документите, анализирани от изданието, и представляват констатации на журналистическото разследване.