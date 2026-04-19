Санкциите срещу „Лукойл“ влизат в сила, България с частично изключение
Енергийната сигурност спира пълните санкции върху „Лукойл“ у нас
Кадри показват голям пожар в Сизранската рафинерия
Трагедията стана в „дома на сътрудници на президента Путин“.
Администрацията на руската държавна петролна компания "Роснефт" е разработила комплект от мерки в подкрепа на сектора, както и ответни мерки срещу стр...
Москва. Руската петролна и газова компания „Роснефт" ще продължи и самостоятелно работата си по находищата в Арктика, макар и да търси подкрепата на н...
Шефът на "Роснефт" посочи, че Брюксел нарушава договорното право Въвеждането на санкции срещу руския нефт може да влоши икономическото състояние на е...
Москва. Руският енергиен гигант Роснефт съобщи, че заедно със своя американски партньор Ексон Мобайл, е открил петрол в спорен кладенец в Арктика, пре...
Москва. Петролните компании Ексон и Роснефт са спрели развитието на проектите си за търсене на нефт в арктическия шелф, съобщава Bloomberg. Представит...
Москва. Компаниите "Роснефт" и НОВАТЕК може да получат помощ от Фонда за националното благосъстояние (ФНБ) за текущи проекти още през 2014 г., съобщи...
Москва. Руският премиер Дмитрий Медведев е обявил, че държавната петролна компания Роснефт може да получи държавен заем в размер на 1,5 трилиона рубли...
Москва. Руският държавен енергиен гигант "Роснефт" е поискал от руското правителство $42 млрд., за да преодолее проблемите със санкциите срещу странат...
Москва. Руският петролен гигант Роснефт се присъедини към независимия производител на газ Novatek късно в сряда в желанието да се прекъсне монопола на...
Москва. Най-големият производител на суров петрол в Русия Роснефт обяви във вторник, че бордът на директорите е одобрил сделки за продажба на петролн...
Активисти на движението Грийнпийс препречиха пътя на кораб на руския петролен гигант Роснефт, извършващ тестове в Баренцово море. Според природозащит...
Санкт Петербург. Руската държавна петролна компания Роснефт се е съгласила да удвои доставките на петрол за Китай, в сделка на стойност $ 270bn (£ 175...
Санкт Петербург. Руската „Роснефт" е на прага на сделка за доставки на петрол за Китай на стойност 60 млрд. долара, съобщи руският президент Владимир...
Виктор Векселберг оглави класацията, след като продаде дяловете си в ТНК-БП