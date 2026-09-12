Европа влиза в опасен капан с горивата
Рафинериите работят на предела си заради енергийната криза, но до 2035 г. капацитетът им може да се свие с 20%
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Рафинериите работят на предела си заради енергийната криза, но до 2035 г. капацитетът им може да се свие с 20%
Властите у нас отрекоха да има опасност за националната сигурност на страната
Според "Файненшъл таймс" Революционната гвардия е получила достъп до модерни сателитни системи
Иран е изпратила писмо до членовете на ММО
За мирното споразумение и биткойна
Украйна скочи, Русия отрича
Не демокрация, а фрагментирана поляризация
Тръмп няма да се върне в Белия дом
Христо Грозев бе обявен от Русия за издирване в края на миналата година
Градът попада в две от класациите на престижното бизнес издание, за стратегическо привличане на инвестиции и за ефективност на разходите.
Рула Халаф е родена в Ливан и е работила като журналист в Близкия изток
Президентът на Русия мисли за своя наследник, но той ще бъде избран от народа
Предвижда се до края на годината в него да работят 130 служители
"Файненшъл таймс" По време на преговорите им на 15 ноември миналата година руският президент Владимир Путин предложил на канцлера на Германия Ангела...
Служебният кабинет ще закрепи кораба, но няма да реши проблеми (в. "Файненшъл таймс") Българският парламент одобри оставката на премиера Пламен Ореш...
София. Дясноцентристката партия на бившия премиер Бойко Борисов има малка преднина на провелите се в неделя избори в България, след като само преди...
София. „Много баби хилаво дете" – това е българският еквивалент на „твърде много готвачи развалят супата". Има много суетящи се балкански баби, които...