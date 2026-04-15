Тайни документи разкриват: Китайска технология помага на Иран срещу САЩ!

Разследване на „Файненшъл таймс“ предизвика сериозен международен отзвук, след като разкри, че Иран е използвал китайска сателитна технология, за да следи и потенциално да насочва действия срещу американски военни бази в Близкия изток.

Според изданието става дума за достъп до изображения с висока резолюция, които значително надвишават възможностите на собствените ирански сателити.

Информацията идва на фона на нарастващо напрежение в региона и подготвяна среща между Доналд Тръмп и Си Цзинпин в Пекин. Случаят вече поставя нови въпроси за ролята на Китай в конфликта.

Според разследването, базирано на изтекли ирански военни документи, Революционната гвардия е придобила китайски сателит в края на 2024 г., малко след като той е бил изведен в орбита от компанията Earth Eye Co. На сайта си дружеството рекламира услуги за доставка на технологии директно в орбита, което допълнително засилва подозренията за стратегическо сътрудничество.

Документите показват още, че Иран е получил достъп и до наземни станции, управлявани от базираната в Пекин компания Emposat. Именно чрез тях са обработвани и анализирани данните, използвани за наблюдение на военни обекти.

Според „Файненшъл таймс“ тази технология е дала възможност на иранските сили да следят или да се прицелват по американски бази в Саудитска Арабия, Бахрейн, Ирак, Кувейт, Йордания, Оман и Джибути. Ключовото предимство е било значително по-високата резолюция на изображенията, което променя баланса на разузнавателните способности в региона.

Реакцията на Китай беше категорична. От посолството във Вашингтон заявиха: „Категорично се противопоставяме на разпространяването на спекулативна и подвеждаща дезинформация срещу Китай.“ По-късно говорител уточни пред Си Ен Ен че страната „никога не е предоставяла оръжие на която и да е страна в конфликта“ и определи твърденията като неверни.

Разследването идва в изключително чувствителен момент. Само дни по-рано стана ясно, че американското разузнаване предполага подготовка за доставка на нови системи за противовъздушна отбрана от Китай към Иран. Това допълнително изостря напрежението между Вашингтон и Пекин.

Доналд Тръмп реагира остро на информацията, като предупреди за последствия: „Ако Китай направи това, ще има сериозни проблеми, ясно?“ Думите му идват в навечерието на планирана визита в Пекин, където темата за Иран се очаква да бъде сред най-напрегнатите.

В същото време от компаниите Earth Eye Co и Emposat не са дали официален отговор на запитванията на „Файненшъл таймс“, което оставя редица въпроси без ясно обяснение. Липсата на реакция само засилва съмненията около реалния мащаб на сътрудничеството.

Случаят поставя на изпитание не само отношенията между САЩ и Китай, но и цялостната архитектура на сигурност в Близкия изток. Ако твърденията бъдат потвърдени, това би означавало, че технологичното съперничество между големите сили вече пряко влияе върху военния баланс в един от най-напрегнатите региони в света.

